Homburg Zwischen Völklingen, Carling, Bouzonville und Perl soll ein 70 Kilometer langes Netz entstehen, das zum Teil auf bestehenden Leitungen beruhen soll.

Der Homburger Netzbetreiber Creos Deutschland plant nach eigenen Angaben, gemeinsam mit dem französischen GRTGAZ die Infrastruktur für Wasserstoff in der Großregion auszubauen. „Das Vorhaben versteht sich als Pionierprojekt, um im Saarland, Grand Est und Luxemburg die Verwendung von Wasserstoff als Energieträger und Kraftstoff voranzutreiben“, teilt Creos mit. Ein 70 Kilometer langes Pipeline-System solle dabei helfen, „Geschäftsmodelle in Industrie, im Wärmemarkt und im Verkehrssektor zu entwickeln“.

Für das Projekt werde zunächst geprüft, ob zwei bestehende Gasleitungen zwischen Völklingen, Carling, Bouzonville und Perl für den Wasserstofftransport infrage kommen. „Wir halten es für richtig, jetzt, am Anfang des Wasserstoffzeitalters eine bestehende Infrastruktur für den Transport von Wasserstoff zu nutzen“, begründete Creos-Deutschland-Geschäftsführer Jens Apelt die Entscheidung. „Dies ist deutlich günstiger und umweltverträglicher, als zusätzliche Leitungen neu zu bauen.“

Wasserstoff-Produzenten sollen laut Creos freien Zugang zu der Pipeline bekommen, in der bis zu 20 000 Kubikmeter des Gases pro Stunde transportiert werden sollen. „Dies entspricht einer Betankung von 400 Brennstoffzellenautos pro Stunde“, so der Konzern. Daneben wollen sich Creos Deutschland und GRTGAZ der Versorgung von Wasserstoff-Tankstellen in der Region widmen.