„Creative AI Summit“ in Saarbrücken Wie künstliche Intelligenz zum Werkzeug für Künstler wird

„Künstliche Intelligenz, egal in welcher Form, ist ein Spezialwerkzeug“, brachte es Tabea Golgath in ihrem Vortrag auf den Punkt. Als Expertin für künstliche Intelligenz (KI oder AI im Englischen) im Kulturbereich war sie als Rednerin auf dem ersten „Creative AI Summit“ im Saarland zu Gast. Mehr als 90 Gäste aus ganz Deutschland kamen am Donnerstag und Freitag, 23. und 24. Mai, zu dem Kongress im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) zusammen. Geladen hatte Dock elf, die Plattform der Kreativbranche im Saarland.