Keine neuen Infizierten – Mehr Schutz

Laut Homburger Uni-Klinik war bis gestern keine getestete Kontaktperson ihres infiizierten Kinderarztes an Corona erkrankt. Er blieb noch der einzige Fall im Saarland. Bundesweit waren es bis gestern 400 (RKI).

Im Saarland gibt es nun ein mobiles Ärzteteam, das mögliche Corona-Patienten zu Hause testet. Sechs Ärzte haben sich zur Verfügung gestellt. Nur Arztpraxen können sie aber anfragen.

Kliniken rüsten sich. So werden in den Knappschaftskliniken in Sulzbach und Püttlingen Patienten am Eingang auf Erkältungssymptome angesprochen. Ärzte schütteln keine Hände.