Wirtschaftskrise trifft Saar-Sparkassen : Die Luft wird dünner

Die Hiobsbotschaften im Saarland mehren sich täglich. Autozulieferer bauen massiv Arbeitsplätze ab, der Stahlindustrie und dem Maschinenbau fehlen zunehmend Aufträge, kleine und mittelständische Betriebe in der Region sind von der Wirtschafts- und Corona-Krise besonders stark betroffen.

Das bekommen jetzt die regional verankerten Banken zu spüren, also Sparkassen und Volksbanken. Waren diese früher mit ihrer Verwurzelung in der Region und der Nähe zu Unternehmen im Vorteil gegenüber Großbanken, so wird dies jetzt in einem Punkt zum Nachteil. Regionalbanken bekommen die zunehmenden Insolvenzen im Mittelstand heftig zu spüren. Zudem steigt der Kostendruck. Die Präsidentin des Saarländischen Sparkassenverbandes, Cornelia Hoffmann-Bethscheider sagt, die Banken hätten finanzielle Vorsorge getroffen. Weitere Fusionen und Filial-Schließungen will sie zwar derzeit nicht in Betracht ziehen. Im Saarland sind diese aber wohl dennoch die Konsequenz, sollte die Krise länger andauern.