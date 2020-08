Krise trifft Saarland besonders : Deutsche Maschinenexporte stark eingebrochen

Frankfurt/Saarbrücken Vor allem auf dem US-Markt ging der Absatz deutlich zurück. Im Saarland steckt die Branche besonders tief in der Krise.

Die Corona-Krise trifft das Exportgeschäft der deutschen Maschinenbauer hart. Im zweiten Quartal brachen die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22,9 Prozent auf 35,2 Milliarden Euro ein, wie der Branchenverband VDMA am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Im ersten Quartal hatte es noch ein leichtes Minus von fünf Prozent gegeben. In den ersten sechs Monaten ergab sich zusammengerechnet damit ein Rückgang von gut 14 Prozent. Ein noch heftigeres Minus von knapp 23 Prozent hatte es im ersten Halbjahr 2009 während der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise gegeben.