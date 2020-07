Landesregierung lässt vier große Betriebe testen : Fleischbranche im Saarland trotzt dem Virus bislang

Saarbrücken Die Landesregierung hat die Mitarbeiter von vier großen saarländischen Fleischbetrieben auf Corona testen lassen. Ergebnis: Kein Mitarbeiter wurde positiv getestet.

Bei Corona-Tests in saarländischen Fleischbetrieben sind keine positiven Fälle festgestellt worden. Wie das Saar-Umweltministerium mitteilte, sind 406 von 648 gemeldeten Beschäftigten in vier Betrieben untersucht worden. Die Abweichung von der Gesamtzahl sei vor allem urlaubs- und saisonbedingt, hieß es. „Vor dem Hintergrund der starken lokalen Ausbrüche in der Fleischindustrie in Nordrhein-Westfalen und Luxemburg war es uns wichtig, dass wir im Saarland schnell und präventiv handeln“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU), umso glücklicher sei sie über das Ergebnis: „In keinem der großen saarländischen Fleischbetriebe wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv getestet.“ Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD) freute sich, dass so viele das freiwillige Angebot angenommen hatten: „Ganz offensichtlich nehmen sie die Hygienevorschriften und den Arbeitsschutz sehr ernst“, sagte er.