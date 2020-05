Kostenpflichtiger Inhalt: Autozulieferer : Corona macht Eberspächer in Neunkirchen zu schaffen (aktualisiert)

Zum Schutz der Mitarbeiter vor Corona-Virus hat Eberspächer in Neunkirchen Trennwände aufgebaut. Foto: Eberspächer

Neunkirchen/Esslingen Der schwere Weg der Sanierung beim Autozulieferer Eberspächer in Neunkirchen schien 2019 geschafft. Dann kam die Corona-Krise.

Wie alle Autozulieferer hat die Corona-Krise Eberspächer mit Wucht getroffen. Auch das Neunkircher Abgastechnik-Werk blieb nicht verschont. Die Bilanz des vergangenen Jahres wirkt da wie ein Blick in ferne Zeiten. „Noch nie war der Kontrast zwischen Vorjahr und Geschäftsverlauf des laufenden Jahres so drastisch“, sagte Martin Peters, geschäftsführender Gesellschafter des Esslinger Familienunternehmens, am Dienstag. „2019 verlief erfolgreich und über unseren Erwartungen und auch besser als der Branchendurchschnitt“: mit einem Umsatzwachstum von 7,7 Prozent auf knapp fünf Milliarden Euro und einer Steigerung des Gewinns um 8,8 Prozent auf über 58 Millionen Euro.

Auch für das Neunkircher Werk verzeichnet Eberspächer mit Blick auf 2019 einen deutlichen Aufwärtstrend. Nach vielen Jahren mit Verlusten „ist es in die schwarzen Zahlen gerutscht“, sagte Heinrich Baumann, wie Peters auch geschäftsführender Gesellschafter. Früher als gedacht. Die Wende raus aus den roten Zahlen war erst für 2021 geplant. „Es hat vielleicht nicht die Profitabilität, die wir von einem modernen Werk erwarten“, schränkt er ein. Doch ist er offensichtlich zufrieden, dass der langjährige und für die Belegschaft schmerzhafte Sanierungskurs Früchte getragen hat. Bei einer ersten Restrukturierung waren vor Jahren 400 Jobs verloren gegangen, und bei der aktuellen, nahezu abgeschlossenen, sind es dann nochmal 280. Im Februar vergangenen Jahres waren die Details des Schrumpfkurses mit Gewerkschaft IG Metall und Betriebsrat ausgehandelt worden. In diesem Jahr werde der Personalabbau endgültig abgeschlossen. Wie versprochen „ist alles sozialverträglich ohne betriebsbedingte Kündigungen über die Bühne gegangen“, sagte Baumann. Die Zielgröße von insgesamt 1000 Mitarbeitern sei dann erreicht: 650 Beschäftigte in der Produktion und 350 in den anderen Bereichen wie Prototypenbau, Vertrieb, Einkauf und IT-Steuerung.

Info Autozulieferer Eberspächer in Zahlen Der EsslingerAutozulieferer Eberspächer erlöste voriges Jahr 4,97 Milliarden Euro, davon 4,4 Milliarden mit Abgastechnik. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) blieben rund 136 Millionen Euro, rund ein Drittel mehr als 2018. Unter dem Strich stehen 58 Millionen Euro Gewinn. 2019 hatte Eberspächer weltweit im Durchschnitt 9928 Mitarbeiter.

Die Corona-Krise schlägt nun dazwischen. „Wir sind jetzt in Neunkirchen in der gleichen Situation wie in allen Werken“, sagte Baumann. „Wir hatten sehr hohe Kurzarbeit-Anteile, jetzt sind wir bei 50 Prozent“ der Belegschaft. Es bleibe abzuwarten, wie sich das zweite Halbjahr entwickelt. Aktuell plane Eberspächer aber keine weiteren Einschnitte beim Personal.

Insgesamt rechnet Peters im laufenden Jahr mit „einschneidenden Umsatzeinbrüchen und mit einer nur langsamen Erholung“. Er hofft, dass sich der Autoverkauf und in der Folge die Nachfrage nach Abgastechnik von Eberspächer vor allem im dritten Quartal allmählich erholen und „wir dann langsam hochfahren“. In China laufe das Unternehmen schon nahezu wieder voll im Plan, in Europa und Amerika liege die Produktion noch weit zurück. Das Unternehmen reagiert darauf, wie es alle tun, die von der Corona-Krise stark belastet sind: Kosten senken, wo es geht, Zurückhaltung bei Investitionen und Kurzarbeit.

Eberspächer zieht aber schon jetzt Konsequenzen am schwäbischen Firmensitz: In Esslingen soll die seit Jahren verlustreiche Fertigung von Standheizungen bis 2022 dichtgemacht werden. Die Schließung werde 300 der insgesamt 1350 Arbeitsplätze am Standort kosten, hieß es. Die Produktion soll zum Teil nach Polen verlagert werden, zum Teil sollen Komponenten von Lieferanten zugekauft werden. Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die auch das Neunkircher Werk betroffen hatte. Eberspächer baut die Fertigung im Ausland aus und fährt sie im Inland herunter. So hatten im vergangenen Jahr laut Peters die neuen Werke in Portugal und Rumänien stark zum Umsatzwachstum beigetragen, in Mexiko soll im Laufe des Jahres eine neue Fabrik in Betrieb gehen. Fast 80 Prozent der Umsätze wurden 2019 im Ausland erwirtschaftet.