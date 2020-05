Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit Heidrun Schulz : „Ein komplett veränderter Arbeitsmarkt“

Für Heidrun Schulz bieten sich in der Pandemie auch Chancen für das Saarland. So seien etwa bei der Digitalisierung bereits Fortschritte erzielt worden. Foto: /www.arbeitsagentur.de/rheinland-pfalz-saarland

Saarbrücken Die Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit spricht über die Folgen der Corona-Krise.

Die Pandemie trifft die saarländische Wirtschaft mit voller Wucht. Tausende Unternehmen haben Kurzarbeit angemeldet, viele Menschen ihren Job verloren. Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit, spricht im SZ-Interview über kurz- und langfristige Auswirkungen der Krise für den saarländischen Arbeitsmarkt.

Frau Schulz, die Arbeitslosigkeit im Saarland steigt massiv, die Zahl der von Kurzarbeit Betroffenen geht durch die Decke. Woran liegt das?

Arbeitsmarkt im Saarland:April 2020 Foto: SZ/Müller, Astrid

SCHULZ Die Corona-Pandemie betrifft nicht nur nahezu alle Bereiche unseres täglichen Lebens, sie hat auch fast alle Branchen am Arbeitsmarkt beeinträchtigt. Wir finden einen komplett veränderten Arbeitsmarkt vor. Eine solche Situation hat es am Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben, nicht einmal während der Finanzkrise in den Jahren 2008/2009, die auch völlig andere Ursachen hatte. Wir sind in der Bundesagentur für Arbeit jetzt auf die notwendigen Schritte vorbereitet und können mit unseren Maßnahmen helfen.

Wie schlimm sieht es denn konkret aus?

SCHULZ Im April waren an der Saar insgesamt 38 000 Menschen ohne Arbeitsplatz. Und man muss sehen, dass dies einer besonders hohen Zunahme der Betroffenen um 3600 gegenüber März 2020 entspricht, also 10,5 Prozent mehr als vier Wochen zuvor. Man kann die Entwicklung auch sehr gut im Jahresvergleich sehen: Im April 2019 waren noch 6300 Menschen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen. Aber zu diesem Zeitpunkt lief auch die Wirtschaft noch besser, stellten noch Unternehmen verstärkt Personal ein. Das ist im Augenblick nicht mehr der Fall. Es gibt nur noch sehr vereinzelt Neueinstellungen.

Bei der Kurzarbeit sieht es noch düsterer aus.

SCHULZ Im gesamten Jahr 2019 bekamen wir knapp 200 Anzeigen für Kurzarbeit. Alleine im März und April 2020 haben uns 10 000 Anzeigen auf Kurzarbeit erreicht. Das zeigt das ganze Ausmaß auf und die Herausforderung, vor der wir stehen.

Das ist eine gigantische Zunahme.

SCHULZ Sie ist eindeutig eine Folge der Ausnahmesituation durch die Corona-Krise und nicht die Folge einer konjunkturellen oder strukturellen Krise.

Was folgt daraus?

SCHULZ Ich bin ganz ehrlich gesagt froh darüber, dass die meisten Unternehmen im Saarland zum Mittel der Kurzarbeit gegriffen haben, statt einen Großteil ihrer Mitarbeiter zu entlassen. Kurzarbeit ist ausdrücklich darauf angelegt, Unternehmen über eine Phase der Krise hinwegzuhelfen. Das heißt eindeutig auch, dass Unternehmen, die Kurzarbeit anmelden, ihre Belegschaften an Bord halten wollen. Und das ist in der jetzigen Situation ganz besonders wichtig, denn es wird auch eine Zeit nach der Corona-Krise geben. Und dann wird es auch auf jeden einzelnen Beschäftigten im Betrieb ankommen, denn die Corona-Krise verdeckt vorübergehend, dass das große Problem, Fachkräfte für die künftige Entwicklung von Unternehmen an Bord zu haben, nicht verschwunden ist. Wer jetzt Personal entlässt, wird es ganz schwer haben, nach der Krise wieder qualifizierte Arbeitskräfte zu finden.

Dennoch ist die immense Zunahme der Kurzarbeit in ihrem Ausmaß erschreckend.

SCHULZ Das stimmt, aber auch wir in den Agenturen für Arbeit haben uns rechtzeitig auf die große Herausforderung eingestellt, gemeinsam mit der Bundes-, und Landespolitik, der regionalen Wirtschaft und den Gewerkschaften Lösungen zu suchen, die dazu beitragen, die Corona-Krise möglichst erträglich für alle zu überbrücken. Sie müssen sehen: Wir alle hatten noch nie eine solch außergewöhnliche Situation.

Hat denn die Bundesagentur für Arbeit überhaupt genug finanzielle Rücklagen, um die Krise zu meistern?

SCHULZ Die Bundesagentur für Arbeit verfügt im Augenblick über Rücklagen von rund 26 Milliarden Euro. Vorerst sind wir damit in der Lage, die Corona-Krise mit ihren Folgen für den Arbeitsmarkt zu bekämpfen. Das Problem ist allerdings, dass im Augenblick eben niemand sagen kann, wie lange diese Krise dauern wird. Die eigenen Mittel für Hilfen könnten dann knapp werden, wenn die Krise andauert. Ich hoffe aber aus heutiger Sicht, dass es nicht so weit kommen wird.

Kommen wir noch einmal auf die Kurzarbeit zurück. Wer beantragt sie derzeit? Und wie wollen Sie die enorme Flut der Anzeigen bearbeiten?

SCHULZ Die Anzeigen auf Kurzarbeit kommen aus allen Branchen. Besonders stark betroffen sind Klein- und Kleinstbetriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern. Zwei Drittel der Anträge kommen aus diesem Bereich, 25 Prozent der Anträge aus Unternehmen mit zehn bis 99 Mitarbeitern. Mit am stärksten betroffen überhaupt ist die Gastronomie. Sie gehört ja auch zu den Bereichen, in denen noch nicht absehbar ist, wann sie überhaupt noch einmal öffnet. Aber auch die Hotellerie, Verkauf und einzelne Bereiche im Gesundheitswesen sind massiv betroffen, zum Beispiel Physiotherapeuten.

Sie haben auch in den Agenturen die internen Abläufe verändert, um Anträge auf Kurzarbeit möglichst schnell bearbeiten zu können.

SCHULZ Wir haben innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus nahezu allen Bereichen zusätzlich qualifiziert, um diese Anträge prüfen und bearbeiten zu können. Unser Ziel ist es, dass wir nach Möglichkeit innerhalb von wenigen Tagen einen Antrag genehmigen können.

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich jetzt um die Bearbeitung der Anträge?

SCHULZ Wir haben hier die beiden Bundesländer Saarland und Rheinland-Pfalz zusammengefasst. Üblicherweise sind hierfür 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig, jetzt sind es knapp 600 alleine in der Bearbeitung. Für die Beratung stehen noch deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung.

Was kann das Saarland aus der Corona-Krise für die Zukunft lernen?