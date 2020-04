Saarwirtschaft im Corona-Schock : Stimmung in der Saar-Wirtschaft am Boden

Stimmung in der Saar-Wirtschaft am Boden

Saarbrücken Die Industrie und Handelskammer (IHK) des Saarlandes registrierte im April einen beispiellosen Einbruch der Konjunktur im Saarland.

„Nie zuvor seit Beginn der Konjunkturaufzeichnungen der IHK ist die Stimmung in der Saarwirtschaft gegenüber dem Vormonat so stark gesunken wie in diesem April“, sagt Heino Klingen, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer. Er bezieht sich auf die aktuelle Umfrage der IHK unter 300 Unternehmen mit rund 180 000 Beschäftigten

Demnach sackte der IHK-Lageindikator, der die aktuelle Geschäftssituation abbildet, um 15,5 Zähler ab und liegt mit 0,9 Punkten auf dem tiefsten Stand seit April 2010. „Die Meldungen der Unternehmen lassen für dieses Jahr einen herben Rückgang der Wirtschaftsleistung befürchten“, sagt Klingen. Besonders tief war der Einbruch in der Industrie, im stationären Handel sowie in der Hotellerie und Gastronomie. Besonders tief sei der Einbruch in der Industrie, im stationären Handel sowie in der Hotellerie und Gastronomie gewesen.