Folgen der Corona-Krise : Zahl der Arbeitslosen im Saarland steigt weiter

Saarbrücken/Nürnberg Im Juni waren 25 Prozent mehr Menschen ohne Job als noch vor einem Jahr. Dem stehen weniger Stellen auf dem Arbeitsmarkt gegenüber.

Ebenfalls deutlich gestiegen ist die Unterbeschäftigung, in der auch Menschen erfasst werden, die etwa wegen Krankheit oder der Teilnahme an Weiterbildungs- und Eingliederungsmaßnahmen nicht mehr als arbeitslos gelten. Der Regionaldirektion zufolge gehören 53 100 Menschen zu dieser Gruppe – 4900 oder 10,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Mit 6900 waren im Juni 28,3 Prozent weniger offene Arbeitsstellen als vor einem Jahr bei der Behörde gemeldet. Im Monatsverlauf sind 1600 Stellen neu hinzugekommen, was zwar 34,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, aber 16,7 Prozent mehr als im Mai 2020 entspricht. Das sei ein erstes positives Signal in der Krise, sagte Walter Hüther, Geschäftsführer für den internen Service bei der Regionaldirektion. „Von einer Entwarnung kann ich derzeit noch nicht sprechen. Wir müssen abwarten, wie sich die Lockerungen der Pandemiemaßnahmen in den nächsten Wochen konkret auf den Arbeitsmarkt auswirken.“ Die größten Stellenzuwächse verzeichnete die Behörde in der Zeitarbeit, im Gesundheits- und Sozialwesen, im Handel, bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie im Baugewerbe.