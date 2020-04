„Unverschuldet – Hochverschuldet“ : Saar-Reisebüros fordern Corona-Rettungsschirm

Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Einen Rettungsfonds in Höhe von zehn Milliarden Euro für die Tourismusbranche forderten rund 50 Reiseunternehmer bei einer Demonstration am Mittwochmittag auf dem Saarbrücker Tbilisser Platz.

Monatelanger Verdienstausfall und keine Aussicht auf Besserung, das beklagten die Teilnehmer einhellig. „Unverschuldet – Hochverschuldet“, „Wir sind Familie – Wir sind Tourismus“, „Rettungsschirm jetzt“. Solche und andere Slogans schmückten die Banner und Protestschilder.

Viele der Demonstranten sehen sich nach monatelangen Verdienstausfällen und einer erneuten Verlängerung der weltweiten Reisewarnung bis zum 15. Juni in ihrer Existenz bedroht. So auch das Reisebüro Harz aus Altenkessel, wie Inhaberin Carmen Harz berichtet: „Ich mache jeden Monat hohe Verluste, obwohl ich mehr arbeite als jemals zuvor“. Viele ihrer Mitarbeiter musste sie in Kurzarbeit schicken. Seit Monaten kämen zu den nicht mehr erwirtschafteten Einnahmen auch noch die Rückerstattung an die Kunden, die ihr Geld zurückforderten. Das führe zu der absurden Situation, dass quasi Monate lang umsonst gearbeitet worden sei, sagt Harz.

Dass es derzeit in den Reisebüros nur darum gehe, Rückabwicklungen vorzunehmen und Reiseveranstaltern Provisionen zurückzuzahlen, das berichtet auch Gaby Paetow vom Wadgasser Tui Travel Star Reisebüro: „Mir fehlen seit Beginn der Krise 280 000 Euro Umsatz und 30 000 Euro Provision, und Besserung ist nicht in Sicht“. Hinzu komme durch die weiter geltende Reisewarnung, dass das komplette Sommergeschäft ausfalle: „Ich habe vor durchzuhalten, wie lange, das weiß ich nicht.“ Vermutlich müsse sie zur Krisenbewältigung auf ihre Rentenersparnisse zurückgreifen. Die Soforthilfen, die einige bekommen hätten, seien mehr oder weniger unterwegs „verdampft“, sagen die Demonstranten. „6000 Euro waren ein Tropfen auf den heißen Stein, das hat gerade mal einen Monat gereicht – mir fehlen bereits jetzt 30 000 Euro Provision“, beklagt Daniela Schmidt, Inhaberin des Reisebüros Schmidt in Friedrichsthal.

Aber nicht nur die Reisebüros, auch die Reisebusunternehmen hat die Krise voll getroffen, wie Lisa Bur von Bur Busse aus Kleinblittersdorf berichtet: „Von unseren 15000 Reisen für das gesamte Jahr sind bereits jetzt 250 abgesagt worden, 90 Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit.“