Demonstration in Saarbrücken : Saarländische Reisebranche fordert erneut staatliche Corona-Hilfen

Rund 100 Mitarbeiter der Tourismusbranche versammelten sich am Mittwoch auf dem Tbilisser Platz in Saarbrücken. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Reiseveranstalter aus dem ganzen Saarland haben sich am Mittwoch zum dritten Mal in Saarbrücken getroffen, um für mehr Unterstützung in der Corona-Krise zu demonstrieren.

An die 100 Vertreter der Branche machten ihren Unmut auf dem Tbilisser Platz vor dem Staatstheater Luft.

Auch wenn sein Betrieb wieder öffnen dürfe, habe er im Juni nur drei Prozent des Umsatzes vom Vorjahresmonat erwirtschaftet, sagte Jörg Franzen, Kundenberater bei Reise Franzen in Überherrn. „Das ist eine Krise, bei der klar ist, dass wir das nicht allein schaffen.“ Ohne weitere Unterstützung stünden viele Veranstalteter noch in diesem Monat vor der Pleite, erklärte Franzen.