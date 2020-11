Neue Geschäftsidee in der Corona-Krise : Saar-Maschinenbauer setzt auf Masken

Detlef Dellenbach (rechts) und Osama Kharboutli haben zusammen eine Maschine entwickelt, um am Firmensitz von MenDell in Völklingen Atemschutzmasken zu produzieren. Foto: Oliver Dietze

Völklingen Eigentlich baut die die Firma MenDell Spezialmaschinen für Molkereien. Doch wegen Corona ist die Auftragslage schlechter geworden. Der Geschäftsführer machte aus der Not eine Tugend.

Corona lässt viele im Kampf um ihre Existenz verzweifeln. Andere werden aus der Not heraus kreativ. Detlef Dellenbach (60) aus Wallerfangen ist ein solches Beispiel. Normalerweise produziert der gelernte Automatisierungstechniker als Geschäftsführer der Völklinger MenDell GmbH mit seinen sechs Mitarbeitern Abfüllmaschinen für die Molkereibranche. Zu den Kunden gehören bekannte Hersteller wie Danone, Ehrmann und die französische Lactalis Gruppe. Auch hat sich MenDell auf die Erweiterung von Maschinen wie etwa Joghurt-Abfüllanlagen spezialisiert, die bis zu 30 000 Becher pro Stunde verarbeiten. Techniker von MenDell schwärmen aus, um eigene Maschinen in Molkereien bei Kunden in Spanien, Ägypten, Russland und Österreich zu warten. Doch seit dem Ausbruch von Corona sind sowohl Montage-Aufträge als auch die Reise-Möglichkeiten weggebrochen.

Und so kommt der Tüftler Dellenbach auf einen Einfall als Alternative zur drohenden Kurzarbeit. „Wir sind Sondermaschinen-Bauer und so haben wir uns gesagt: Was die Chinesen können, das können wir auch.“ Die Idee zur Produktion von Masken zum Mund-Nasenschutz ist geboren. Aus der Idee wird in Rekordzeit ein Produkt. Vom Konzept über die Beschaffung der Materialien bis zur fertigen Maschine vergeht nur kurze Zeit. „Vier bis sechs Wochen haben wir für die Konstruktion der Maschine gebraucht. Und dann haben wir einfach angefangen zu bauen.“ Doch kann man den hohen gesundheitlichen Anforderungen an ein solches Produkt gerecht werden? Wo bekommt man das notwendige Material her – Stoff, Nasenbügel, Ohrgummi? Und wie konstruiert man die Maschine, die eine Massenproduktion gewährleisten muss? Im Nachhinein lächelt Dellenbach, jetzt, wo alles funktioniert: „Wir waren mit unserer Idee ganz schön mutig. Und auch ein Stück weit blauäugig“, sagt der 60-Jährige. „Wir wollten alles Made in Germany herstellen und gleichzeitig eine möglichst hohe Qualität garantieren. Doch das Material konnte keiner liefern. Solche Produkte wurden bisher immer in Fernost hergestellt.“ Nach langer Suche findet sich ein Hersteller in Deutschland, der in der Lage ist, kunststoff-ummantelten Draht für die Maske zu liefern. Hinzu kommen dreilagige Vliesstoffe, die zugleich Wasser abhalten und ein regelmäßiges Ein- und Ausatmen gewährleisten. Dieses Filtervlies soll es Bakterien nahezu unmöglich machen, es zu durchdringen. Das Endprodukt als Kunststoffvlies entsteht aus einem Kunststoffgemisch, das aus ganz dünnen Fäden hergestellt wird. Hier gelten strengste DIN-Normen und medizinische Standards, die die von Dellenbach gegründete Dellbamed GmbH nach eigenen Angaben mit ihrem Produkt erfüllt, wie Dellenbach stolz betont.

Ein Kampf gegen die Zeit, denn Corona breitet sich in Windeseile aus. Alles in allem dauern die Materialbeschaffung, der Bau der Produktions-Maschine und die Erprobung drei Monate. Mittlerweile kommen täglich 2000 Masken aus der Produktion, angestrebt sind 100 000 im Monat. Auch die Akquise besteht, wie das gesamte Projekt, aus einem Hauch von Abenteuer. „Ganz am Anfang haben wir Masken an Bekannte verteilt, sind auf Zahnärzte zugegangen, haben Nachrichten in Briefkästen geworfen, um schnell bekannter zu werden. Mittlerweile haben wir auch einen eigenen Online-Shop zum Vertrieb der Masken.“

Detlef Dellenbach wird mit seinem Team auch schnell zu Ansprechpartnern in Pflegeheimen und von Ärzten für den Schutz des Personals und der Patienten. Hinzu kommen Unternehmen wie etwa eine Großbäckerei in Völklingen, die spontan 10 000 Masken bestellt hat. „Wir wollen mit unseren qualitativ hochwertigen Masken verschiedenste Branchen und auch Privatleute erreichen“, so Dellenbach. Seine Pläne sehen vor, die Masken in ganz Deutschland und auch Frankreich zu verkaufen. „Die bisherige Resonanz ist enorm. Wir haben inzwischen auch viele Anfragen von Privatleuten.“