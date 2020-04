Saarbrücken Welche Geschäfte dürfen unter welchen Voraussetzungen ab kommenden Montag wieder öffnen? Trotz der neuen Verordnung der Landesregierung sorgte diese Frage auch nach den Ankündigungen noch für Verwirrung.

So sei auch die Öffnung von einzelnen Ladenlokalen in Einkaufszentren, die alle unter 800 Quadratmeter Fläche besitzen, nur erlaubt, wenn die Gesamtfläche des Einkaufszentrums unter diesem Grenzwert liege. Der Grund sei, dass alle Läden als ein Komplex angesehen werden, da sich alle im gleichen Gebäude befinden. Die Geschäfte, die nicht unter die Auflagen fallen, dürfen in diesen Zentren laut Wirtschaftsministerium aber öffnen, egal welche Grundfläche sie haben. Eine Buchhandlung dürfte in der Europa-Galerie also öffnen. In saarländischen Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen wurden die Beschränkungen hingegen gelockert.