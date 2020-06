Corona-Finanzhilfen : Finanzhilfen in Corona-Zeiten

Finanzhilfen in Corona-Zeiten

Geschlossene Kitas haben viele Eltern vor große Probleme gestellt. Ihnen wird in vielen Fällen finnanziell geholfen, wenn sie keine Möglichkeit haben, ihren Nachwuchs anderweitig betreuen zu lassen. Foto: dpa/Jens Büttner

Saarbrücken Vom Kurzarbeiter-Geld bis hin zur Unterstützung wegen geschlossener Kitas stehen Angebote zur Verfügung.

WENZL Fällt die Arbeit aus, weil der Betrieb die Arbeit wegen Arbeitsmangel oder auf Grund behördlicher Anordnung einstellen musste, liegt ein Fall von Annahmeverzug vor. Da der Arbeitgeber das Betriebs- und Wirtschaftsrisiko trägt, bleibt der Lohnanspruch von Arbeitnehmern einschließlich der 450-Euro-Kräfte in diesem Fall in vollem Umfang erhalten. Hat Ihr Arbeitgeber rechtswirksam Kurzarbeit eingeführt, steht Ihnen für die ausgefallene Arbeitszeit Kurzarbeitergeld zu. 450-Euro-Kräfte haben mangels Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld.