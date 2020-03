Folgen der Corona-Epidemie : Kurzarbeit sorgt im Saarland für Verwirrung

Saarbrücken Besonders kleinere Unternehmen werden zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert. Viele wissen nicht, welche Regeln für sie gelten.

Die saarländische Industrie- und Handelskammer (IHK) beobachtet eine ähnliche Entwicklung. Vor allem aus dem Handel und dem Dienstleistungsbereich kämen viele Anfragen zur Kurzarbeit, bestätigt ein IHK-Sprecher. „Die häufigste Frage ist: ‚Erfülle ich mit meinem Betrieb überhaupt die Voraussetzungen?‘“ Die Unternehmer seien zudem unsicher, ob Kurzarbeitergeld auch für Auszubildende, Minijobber oder Kleinstunternehmen gezahlt werde, so der Sprecher der IHK.

Beratungen für Unternehmer zur Kurzarbeit, aber auch zu anderen wirtschaftlichen Fragen rund um das Thema Corona-Epidemie bieten im Saarland unter anderem die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA), die Industrie- und Handelskammer (IHK) und das Wirtschaftsministerium an. Das Ministerium hat dazu die E-Mail-Adresse corona@wirtschaft.saarland.de und die Hotline (06 81) 5 01 44 33 eingerichtet. Die IHK ist für Mitglieder unter corona@saarland.ihk.de erreichbar. Weil die reguläre Nummer für Arbeitgeber (08 00) 4 55 55 20 der BA überlastet ist, stellt die Behörde im Saarland zusätzlich die Nummer (06 81) 9 44 60 00 zur Verfügung.

„Kurzarbeit kann grundsätzlich jeder Unternehmer beantragen, der mindestens eine Person angestellt hat“, stellt BA-Beraterin Becker klar. Da es sich um sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen handeln müsse, fielen Minijobber allerdings nicht unter diese Regelung. „Für Azubis, die mehr als 450 Euro pro Monat verdienen, kann aber Kurzarbeitergeld beantragt werden“, sagt Becker. Sie empfiehlt „allen Unternehmen, dass sie sich auf unserer Internetseite über die Voraussetzungen zum Kurzarbeitergeld informieren“. Sollten danach noch Fragen offen sein, könnten sich die Betriebe telefonisch oder online an die Arbeitsagentur wenden. „Im Zweifel würde ich empfehlen, den Antrag einfach zu stellen“, rät Becker. Denn „Kurzarbeitergeld wird frühestens von dem Kalendermonat an geleistet, in dem die Anzeige über den Arbeitsausfall bei der zuständigen Agentur für Arbeit eingegangen ist.“