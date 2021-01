Corona-Hilfen : Sofortkreditprogramm des Saarlandes verlängert

Unternehmen und Freiberufler im Saarland können nun noch bis Ende Juni das Programm „Sofort-Kredit-Saarland“ nutzen.

Bislang sind nach Angaben des Ministeriums Kredite in Höhe von 19,7 Millionen Euro bewilligt worden. Weitere Anträge in Höhe von vier Millionen seien derzeit in Bearbeitung. „Das Programm wurde sehr gut angenommen und hat zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation der betroffenen Unternehmen beigetragen“, sagt Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). „Wir geben den Unternehmen damit eine weitere Möglichkeit an die Hand, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auszugleichen.“ Daher sei es für sie auch unabdingbar gewesen, das Programm zu verlängern und aufzustocken.