Corona-Pandemie : Auch Hauptversammlungen werden verlegt

Berlin/Mettlach Das Corona-Virus stellt einige Regeln zur Veranstaltung von Aktionärstreffen auf den Kopf.

Die Corona-Krise platzt mitten in die Hauptversammlungssaison der Aktiengesellschaften. Denn eigentlich halten die meisten börsennotierten Unternehmen in Deutschland im Frühling ihre jährlichen Aktionärstreffen ab, die nun wegen des Versammlungsverbots zur Eindämmung der Pandemie flächendeckend abgesagt werden. Das bringt zahlreiche Komplikationen mit sich. Auch Villeroy&Boch hat ihre ursprünglich für Freitag, den 27. März, in der Merziger Stadthalle angesetzte Hauptversammlung abgesagt. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. Das Unternehmen verweist auf eine Anordnung der Ortspolizeibehörde, die die Hauptversammlung wegen der zu erwartenden Ansteckungsgefahr untersagt habe.

Die Dividende ist der Anteil am Gewinn einer Aktiengesellschaft, den ein Konzern direkt an die Anleger ausschüttet – alleine bei den Anteilseignern der deutschen Aktiengesellschaften landen so jedes Jahr dutzende Milliarden Euro. Einen Anspruch auf Dividende haben Aktionäre aber nicht. Unternehmen können das Geld auch nutzen, um Schulden zurückzuzahlen, Investitionen zu tätigen oder Übernahmen zu finanzieren. Dividendenberechtigt ist jeder, der am Tag der Hauptversammlung mindestens eine Aktie des Unternehmens im Depot hat. Der vom Management vorgeschlagene Bonus wird mit den Stimmen der Aktionäre bei der Hauptversammlung beschlossen. Schon kurz darauf landet die Dividende auf dem Konto des Anlegers. In Deutschland ist eine jährliche Dividendenzahlung üblich.