Kurzarbeit im Juni und Juli verlängert : Ford-Saarlouis stellt im Sommer Produktion für sechs Wochen ein

Foto: Ruppenthal

Saarlouis Wegen der anhaltenden Corona-Krise und einer deutlichen Kaufzurückhaltung bei der Anschaffung von Neuwagen verlängert Ford im Werk Saarlouis die Kurzarbeit auch in den Monaten Juni und Juli. Die Kurzarbeitstage werden unmittelbar auf die Zeit vor den Werkurlaub gelegt, so dass in der Folge dann insgesamt sechs Wochen im Saarlouiser Werk keine Autos produziert werden.

Die Kurzarbeitstage umfassen die Freitage 5., 19., und 26. Juni. Hinzu kommt die Zeit vom 29. Juni bis zum 10. Juli. In Gesprächen mit der Unternehmensleitung sei zudem erreicht worden, dass der vereinbarte Zeitpunkt für die Kurzarbeitstage unter die bereits geltenden Regeln zur „Corona Kurzarbeit“ fällt. Vereinbarte Eckpunkte wie etwa Zuschusszahlungen bleiben somit bestehen.

Die derzeitige Kaufzurückhaltung bei allen Auto-Herstellern führt für Ford zu einer deutlichen Senkung der Jahresplanung. Diese sah vor Corona für das saarländische Werk im laufenden Jahr eine Produktion von insgesamt 230 000 Fahrzeugen vor. Die neue Planung geht nur noch von 164 000 Autos aus. „Corona hat uns rund ein Drittel unserer gesamten Jahresproduktion gekostet. Das ist nicht unerheblich“, sagt Markus Thal, Betriebsratschef im Ford-Werk Saarlouis. Aus jetziger Sicht könne es sogar noch zu weiteren Kurzarbeitstagen kommen. Für Juni sei aktuell die Produktion von 1060 Fahrzeugen täglich geplant. In der Folge könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass Beschäftigte aus allen Werksbereichen zur Kurzarbeit eingeteilt werden.