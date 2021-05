Bis 100 000 Euro : Saar-Unternehmen können nun Corona-Härtefallhilfen beantragen

Saarbrücken Saarländische Firmen, die in der Pandemie in Schieflage geraten sind, aber dennoch keinen Anspruch auf bestehende Corona-Hilfen haben, können ab sofort einen Antrag auf Härtefallhilfe stellen.

Der Antrag könne nur über „einen prüfenden Dritten“, also beispielsweise einen Steuerberater, gestellt werden, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Das Land prüfe dann, ob ein Härtefall vorliege und wie viel gezahlt werde. „Die Höhe der Förderung hängt unter anderem von der Belastung im Einzelfall ab“, so das Ministerium. „Sie orientiert sich in der Regel an den sonstigen Unternehmenshilfen des Bundes, das heißt insbesondere an den förderfähigen Fixkosten.“ In der Regel würden maximal 100 000 Euro ausgezahlt. „In begründeten Ausnahmefällen kann auch eine höhere Förderung zugesagt werden.“