Halbleiterfabrik von Wolfspeed : Was in dem Wunderchip aus Ensdorf stecken soll

Foto: Ruppenthal

Saarbrücken Die Pläne zum Bau einer Halbleiterfabrik des US-Unternehmens Wolfspeed in Ensdorf haben die gesamte Region elektrisiert. In der Diskussion darüber kommt die Rede immer wieder auf das Rohmaterial der neuen Chips, die dort entstehen sollen: Siliziumkarbid. Was hat es damit auf sich?