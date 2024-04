Chinesisches Unternehmen Millison übernimmt St. Ingberter Autozulieferer Voit Automotive „Wir ergänzen uns sehr gut“

Voit versorgt ZF in erster Linie mit Komponenten für das Acht-Gang-Automatikgetriebe, das im Saarbrücker Werk in großer Stückzahl gebaut wird. Die St. Ingberter liefern aber auch Komponenten für Achsen, die in Elektro-Autos ihren Dienst verrichten, sowie Teile für Hybrid-Pkw, die sowohl mit Benzin als auch mit Strom angetrieben werden, aber auch Lenkgehäuse, die das autonome Fahren unterstützen. „Wir sind sowohl in der alten als auch in der neuen Autowelt zuhause“, so Pajak. „Rund 80 Millionen Voit-Teile werden jährlich in Autos verbaut.“