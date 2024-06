Gefragte Adresse in der Millionen-Metropole Von Saarbrücken nach Shanghai – was der Tüv Saarland alles in China macht

Saarbrücken · Immer mehr Unternehmen in China, aber auch in Saudi-Arabien, greifen mittlerweile auf die Dienstleistungen des Tüv Saarland zurück. Und in den nächsten Jahren ist noch mehr Expansion geplant.

28.06.2024 , 16:29 Uhr

Die Tüv Saarland Certification GmbH ist mit einer Niederlassung und 40 fest angestellten Mitarbeitern in diesem futuristischen Bürogebäude in Shanghai vertreten. Von dort wird der asiatische Markt betreut. Foto: Tüv Saarland

Von Thomas Sponticcia Redakteur Wirtschaft