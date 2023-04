„Content & Crémant“ im Jules Verne Ersetzt Künstliche Intelligenz bald Menschen oder nur Aufgaben? – Kreative diskutieren über die neuen revolutionären Tools

Saarbrücken · Wie wird der Einsatz von Künstlicher Intelligenz – zum Beispiel ChatGPT – die Arbeit von Kreativen beeinflussen? In der Reihe „Content & Crémant“, organisiert von Dock11, der Vernetzungs-Plattform für die Saar-Kreativwirtschaft, diskutierte man Chancen und Risiken dieser revolutionären Technik in der entspannten Atmosphäre des Jules Verne in Saarbrücken.

03.04.2023, 08:45 Uhr

Lars Potyka (rechts), Leiter von Dock11, und Projektmanager Matthias Schmitt organisieren die Reihe "Content & Cémant" im Jules Verne in Saarbrücken. Dort diskutiert die Kreativwirtschaft regelmäßig aktuelle Themen. Foto: Esther Brenner

Die Aufregung um die KI-Anwendung „ChatGPT“ des Unternehmens OpenAI (Microsoft) ist gerade riesengroß. Viele probieren es aus, füttern den dialogbasierten Chatbot (ganz einfach über den Internet-Browser) mit Infos – und staunen über die generierten Texte, auch wenn sie oft (noch) fehlerhaft sind. Google hat mit dem Chatbot Bard gerade ein Konkurrenz-Produkt rausgebracht. Der Wettbewerb um User, Kunden, Marktanteile ist (wieder) offen. Man bewege sich auf schmalem Grat bei dem, was da gerade passiert, warnen Datenschützer und Vorsichtige. „Eine coole, revolutionäre Sache“, entgegnen Optimisten und Technikbegeisterte euphorisch. So bahnbrechend wie die Erfindung des Rades.