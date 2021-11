Investoren ziehen sich zurück : Charlotte Eismanufaktur muss Betrieb einstellen: Endgültiges Aus

St. Wendel Paukenschlag bei Charlotte Eismanufaktur: Wie der Betrieb am Mittwoch mitteilt, ist die kostendeckende Fortführung der Eisproduktion ohne Investor nicht machbar. Die Schließung sei unabwendbar.

Nachdem sich auch die letzten verbliebenen potentiellen Investoren zurückgezogen haben, muss die Charlotte Eismanufaktur spätestens Ende November ihren Betrieb einstellen. Betroffen davon sind die rund 20 Mitarbeiter am Firmensitz in Tholey-Theley, die bereits informiert wurden.

„Auch wenn ich diesen Schritt sehr bedauere, ist die Betriebsstilllegung ohne die Aussicht auf einen Investor aber unausweichlich, da die auflaufenden Verluste einen Weiterbetrieb unmöglich machen. Es war immer klar, dass für die kostendeckende Fortführung von Charlotte nach dem unerwarteten und plötzlichen Tod des Gesellschafters und Mäzens Roland Temme und den Umsatzeinbrüchen durch den verregneten Sommer und Corona ein neuer Investor notwendig ist.“ Nur so hätte die Eis-Produktion in Tholey-Theley fortgeführt werden können.

Über die Charlotte Eismanufaktur

Die Charlotte Eismanufaktur wurde 2016 im saaländischen St. Wendel gegründet. 2020 erfolgte der Umzug in die neu gebauten Gebäude in Tholey-Theley, wo 20 Mitarbeiter mit modernsten und vollautomatischen Produktionsanlagen Eis aus natürlichen Zutaten in Premium-Qualität herstellten. Das Eis mit dem Blütenlogo stand bei nahezu allen großen Handelsketten in den Tiefkühltheken. Insgesamt belieferte die Eismanufaktur mehrere Hundert Handelspartner. Zudem gehörten zahlreiche Eiscafés, Eisdielen und Eiswagen zu den Kunden.