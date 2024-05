Ab dem 1. Juni Chancenkarte für ausländische Fachkräfte: Worum geht’s und kann sie den Fachkräftemangel im Saarland lindern?

Fachkräfte aus Drittstaaten den Weg nach Deutschland ebnen: Das ist das Ziel der Chancenkarte, die am 1. Juni in Kraft tritt. Sie wurde im vergangenen Jahr als Teil des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes beschlossen. Bei der Chancenkarte wird nicht mehr von den Bewerbern vorausgesetzt, dass sie vorab einen Vertrag mit einem Arbeitgeber in Deutschland abgeschlossen haben. Grundvoraussetzung hingegen ist eine mindestens zweijährige Berufsausbildung oder ein Hochschulabschluss im Herkunftsland sowie Sprachkenntnisse in Deutsch oder Englisch. Je nach Sprachkenntnis, Berufserfahrung, Alter und Deutschlandbezug bekommen Interessierte Punkte, die sie zum Erhalt der Chancenkarte berechtigen.