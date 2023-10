Identifizierung von potentiellen Industrieflächen CDU sieht in Brownfield-Kataster „Bankrotterklärung“ von Wirtschaftsminister Barke

Mithilfe von Luftbildern will das Saarland künftig ungenutzte Industrieflächen erkennen und sie so früher in eine Folgenutzung bringen. Am Montag hatten Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) und der Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (gwSaar) Thomas Schuck das sogenannte Brownfield-Kataster vorgestellt (wir berichteten). Große Industriebrachen seien bekannt. Kleinere und mittlere Industrie- oder Gewerbeflächen in privatem Eigentum seien zwar gemeldet, ob sie tatsächlich genutzt würden, sei aber oft nicht erkennbar. Eine Firma hat jetzt mittels KI Luftbilder aus verschiedenen Jahren verglichen und so ungenutzte Flächen erkannt. Im nächsten Schritt will das Land auf die Eigentümer zugehen und über die Folgenutzung sprechen.