Tarifkonflikt : Busstreik im Saarland kann bald enden

Saarbrücken Der Busfahrerstreik wird zwar nicht ausgesetzt, aber ein neuer Verhandlungstermin steht fest.

Seit über einer Woche streiken die Busfahrer der vier kommunalen Verkehrsbetriebe im Saarland. Nun kommt Bewegung in die festgefahrene Tarifauseinandersetzung zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem kommunalen Arbeitgeberverband (KAV). Der KAV hat am heutigen Freitag (4. Oktober) der Gewerkschaft offiziell die Fortsetzung der Tarifverhandlungen angeboten. Verdi hat auf SZ-Nachfrage bestätigt, das Angebot anzunehmen. Am Dienstag, 8. Oktober, wird also wieder verhandelt. Allerdings wird der Streik in den Verkehrsbetrieben in Saarbrücken, Völklingen, Saarlouis und Neunkirchen mindestens bis dahin weitergehen. „Da wir noch nicht wissen, was uns im Detail angeboten wird, ist es uns gar nicht möglich, die Streikmaßnahmen auszusetzen“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Christian Umlauf. Sollten die Verhandlungen am Dienstag zu einem Ergebnis führen, werde erneut die Urabstimmung eingeleitet. Stimmten die Mitglieder zu, werde das Angebot angenommen und der Streik beendet.