Saarbrücken Viele Busverbindungen im Saarland werden am Dienstag ausfallen. Verdi hat zum Streik aufgerufen. Die Busfahrer wollen deutlich mehr Geld.

Die Gewerkschaft Verdi macht sofort ernst. Kaum hat sie am Montagmittag die Tarifverhandlungen für die rund 1000 Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe im Saarland für gescheitert erklärt, ruft sie bereits zum Streik auf. Am Dienstag, 24. September, 3 Uhr, soll der Ausstand beginnen und bis Mitternacht dauern. Der Streikaufruf ist mit einer Drohung verbunden. „Sollte die Arbeitgeberseite mit einem signifikant verbesserten Angebot auf uns zu kommen, werden wir die Warnstreikmaßnahmen sofort beenden. Bleibt dies aus, starten wir umgehend mit einer Urabstimmung und werden auch die Warnstreikmaßnahmen verlängern“, kündigt Verdi-Verhandlungsführer Christian Umlauf an. Von Streiks betroffen sind Kunden der vier kommunalen saarländischen Verkehrsunternehmen: der Saarbahn in Saarbrücken, der KVS in Saarlouis, der NVG in Neunkirchen und der VVB in Völklingen.