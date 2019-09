Tarifrunde im ÖPNV : Bus-Streik hält Saarland weiterhin in Atem

Saarbrücken Auf Pendler und Schüler im Saarland wartet heute erneut Stress: Viele Busfahrer streiken.

Seit Dienstag streiken die Mitarbeiter der vier kommunalen Verkehrsbetriebe im Saarland. Der Großteil der Busse in Saarbrücken, Völklingen, Neunkirchen und Saarlouis blieb damit in den Depots. Die rund 1000 Beschäftigten wollen auch am heutigen Mittwoch die Arbeit niederlegen. Betroffen seien auch wieder viele Schulbusse, hieß es. Im Laufe des Tages soll es zudem eine Urabstimmung geben. Stimmen 75 Prozent zu, werde man in den unbefristeten Erzwingungsstreik übergehen, kündigte die Gewerkschaft Verdi am Abend an. Die Menschen im Saarland, die auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angewiesen sind, müssen sich also auch weiterhin auf Ausfälle einstellen.