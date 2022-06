400 Städte und Kreise im Vergleich : Bundesweites Regionalranking: Das sind die Gewinner und Verlierer im Saarland

Der Regionalverband Saarbrücken (Platz 358 von 400) zählt zu den besonders schwachen Regionen im jüngsten Niveauranking des Instituts der deutschen Wirtschaft. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Köln Das Institut der deutschen Wirtschaft hat 400 Kreise und Städte in Deutschland untersucht. Im Niveauranking landen alle saarländischen Kreise in der unteren Hälfte, aber im Dynamikranking tun sich zwei hervor. Welche Kreise zu den besonders schwachen Regionen gehören, wo die Lebensqualität am höchsten und die Entwicklung am dynamischsten ist.