Bundesländer im Vergleich : Bei der Zahl der neuen Jobs ist das Saarland Schlusslicht

Saarbrücken Die gute Nachricht vorab: Der deutsche Arbeitsmarkt ist wieder auf Erholungskurs. Die schlechte Nachricht ist, das Saarland schließt im Vergleich der regionalen Stellenmärkte am schlechtesten ab.

Auch die Stellenmärkte in anderen Bundesländern, die im letzten Jahr besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen waren, erholen sich wieder. So gab es in Baden-Württemberg 61,9 Prozent mehr Jobangebote und in Bayern stiegt die Zahl der Stellen um 53,2 Prozent im Vergleich zu Juli 2020.

Das Saarland ist Schlusslicht

Handwerksberufe über alle Bundesländer hinweg am meisten gefragt

Neben den vielen Unterschieden haben alle Bundesländer auch eine Gemeinsamkeit: In allen Ländern werden Stellen für handwerkliche Berufe am häufigsten angeboten. Vor allem in Thüringen ist die Nachfrage nach dieser Berufsgruppe sehr hoch. Dort richtet sich fast jedes fünfte Stellenangebot an Fachkräfte mit handwerklichen Berufen. Auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt liegt der Anteil der Stellen im Bereich Handwerk und Bauwesen bei jeweils 16 Prozent. Zum Vergleich: In Berlin und Hamburg liegt der Anteil an Jobs im Handwerk lediglich bei 6 bzw. 5 Prozent. Die beiden Stadtstaaten haben auch eine weitere Ähnlichkeit, denn dort ist die Nachfrage nach IT-Fachkräften besonders hoch. Und auch in Baden-Württemberg werden IT-ler mit fast 9.000 offenen Stellen am dritthäufigsten gesucht.