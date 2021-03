Unternehmen bemühen sich um Unterstützung : Bund soll grenzüberschreitendes Wasserstoffprojekt im Saarland fördern

Am Standort des Kohlekraftwerks in Völklingen soll Wasserstoff im industriellen Maßstab produziert werden. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Die Stahl-Holding-Saar (SHS) wirbt mit weiteren Partnern um Fördergelder für ein grenzüberschreitendes Wasserstoffprojekt. Ein 100 Kilometer langes Leitungsnetz soll Schwerindustrie und Nahverkehr im Saarland mit Wasserstoff versorgen.

Neben der SHS mit ihren Stahlunternehmen Dillinger und Saarstahl beteiligen sich der Netzbetreiber Creos mit Sitz in Homburg, der Energiekonzern Steag, die Saarbrücker Saarbahn und Siemens Energy an dem Vorhaben. Gemeinsam wollen sie dem Wasserstoff als klimafreundlichem Energieträger und Kraftstoff in der Großregion zum Durchbruch verhelfen. Für eine staatliche Förderung hat man eine Projektskizze beim Bundeswirtschaftsministerium eingereicht. Die Richtlinien für eine finanzielle Unterstützung sehen unter anderem vor, dass die Antragsteller mindestens zehn Millionen Euro selbst in die Hand nehmen.