Podiumsdiskussion der Arbeitskammer mit Bürgerenergie-Genossenschaften : „Die Genehmigungsverfahren sind einfach zu komplex“

In Saarbrücken lud die Arbeitskammer am Mittwoch zu einem Markt der Energiegenossenschaften ein. Verschiedene Genossenschaften stellen sich dabei vor. Im Bild Uwe Rosenberger (l.) und Wolfgang Klein (m.) beraten Interessenten über die Bürgerenergie-Genossenschaft St.Wendeler Land. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Der Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieformen wie Sonne und Wind könnte im Saarland schneller vorangehen, wenn Projekte zügiger genehmigt würden. Das war einhellige Meinung von Vertretern saarländischer Bürgerenergie-Genossenschaften, die am Mittwoch in Saarbrücken einen „Markt der Möglichkeiten“ ausrichteten.

Hier kann er auf die Unterstützung von Saar-Energieminister Jürgen Barke (SPD) setzen, dem eine bessere Netz-Infrastruktur ebenfalls ein Anliegen ist. „Wir müssen die geplanten Wind- und Solarenergie-Projekte wesentlich besser mit dem Netzausbau synchronisieren“, sagte dieser am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Arbeitskammer in Saarbrücken und versprach, Vertreter der Netzbetreiber und der Bürgerenergie-Genossenschaften an einen Tisch zu holen.