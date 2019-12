Kostenpflichtiger Inhalt: Vor Tarifrunde : Saar-Arbeitgeberverband warnt IG Metall

Oswald Bubel, Präsident des Verbands der Metall- und Elektroindustrie sagt, dass er sich mehr Fairness von der Gewerkschaft wünscht. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Der saarländische Verband der Metall- und Elektroindustrie bringt sich für die anstehende Tarifrunde in Stellung.Präsident Oswald Bubel fordert die Gewerkschaft zur Zurückhaltung auf.

Der Metall- und Elektroindustrie steht im Frühjahr offenbar eine heiße Tarifrunde bevor. Oswald Bubel, Präsident des Verbands der Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes (ME Saar), stimmt auf „weniger Nachgiebigkeit“ der Arbeitgeber ein. Der Weg zu einem Abschluss dürfte also weiter sein als in den vergangenen Verhandlungen. Auf welche Probe die Nachgiebigkeit gestellt wird, hängt aus Bubels Sicht von der Forderung der IG Metall ab.

Die Gewerkschaft hat noch keine Ziele für die Tarifrunde formuliert. Zum 1. April läuft der Tarifvertrag aus. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hatte im Oktober aber schon anklingen lassen, dass die Arbeitnehmer sich nicht mit einer Mini-Erhöhung zufrieden geben wollen. „Auf die Leimspur einer Lohnzurückhaltung lassen wir uns nicht locken“, hatte er gesagt. Solche klassischen Sätze des Arbeitskampfes sind nach Bubels Einschätzung kein gutes Zeichen. Er fordert die IG Metall auf, maßvoll und zurückhaltend zu sein. Denn die Lage der Unternehmen sei eine ganz andere als vor zwei Jahren. Der Konjunkturaufschwung sei vorbei. „Wir befinden uns in der Rezession, und wir erwarten, dass die Produktion in der Metall- und Elektroindustrie zum Jahresende um drei Prozent zurückgegangen sein wird.“ In den ersten drei Quartalen habe sich das Produktions-Minus im Saarland auf 4,8 Prozent belaufen. Für das kommende Jahr sieht Bubel kein Wachstum, bestenfalls Stabilität. Und „wenn es zu einem weiteren Rückgang kommt, sind wir nicht überrascht“.

ME Saar in Zahlen Die Unternehmen des Verbands Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes (ME Saar) beschäftigen rund 40 000 Mitarbeiter. Sie haben nahezu 1400 Auszubildende. Bundesweit hat die Branche nach Angaben von Gesamtmetall rund vier Millionen Beschäftigte. Im Saarland erwirtschaftet die Branche laut ME Saar im Jahr rund 19 Milliarden Euro Umsatz. 10,5 Milliarden Euro erzielen die Betriebe demnach durch den Export. Etwa 870 Millionen Euro investieren die saarländischen Metall- und Elektrounternehmen in ihre Anlagen. 80 Millionen Arbeitsstunden werden nach Angaben des Industrieverbands pro Jahr hierzulande geleistet.

Bubel appelliert an die Gewerkschaft, sich ihrer Verantwortung für „die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen“ bewusst zu sein. „Übertriebene Forderungen, die wir in den vergangenen Jahren leider öfter hatten, beschädigen die Wettbewerbsfähigkeit“, warnt Bubel. Nach seiner Auffassung drohen bei einem hohen Tarifabschluss Arbeitsplatzverluste. Zur Begründung verweist er darauf, dass die Löhne viel stärker zugelegt hätten als die Produktivität, also mehr, als eigentlich mit Blick auf die Arbeitsplätze gerechtfertigt gewesen wäre. Die Produktivität in der deutschen Metall- und Elektroindustrie habe zwischen 2000 und 2018 um gut ein Drittel (34,1 Prozent) zugelegt, die Tariferhöhungen summierten sich in dieser Zeit auf 61,4 Prozent.

Hofmann hatte sich im Oktober in seiner Rede allerdings nicht nur kämpferisch gezeigt, sondern auch in Aussicht gestellt, die Lage der Unternehmen zu bedenken: „Wir werden verantwortungsvoll zu Beginn des Jahres schauen, welche Forderung in die Zeit passt.“

Neben Lohnzurückhaltung fordert Bubel von der Gewerkschaft mehr Fairness. Die Art und Weise der Verhandlungen von Anfang 2018 hat offenbar zu großer Verärgerung unter den Arbeitgebern geführt und Vertrauen erschüttert. Eigentlich habe man im vorigen Jahr die Einigung schon viel früher gehabt, sagt Bubel. Die habe IG-Metall-Chef Hofmann dann aber vom Tisch gewischt. Aus Sicht des ME-Saar-Präsidenten nur aus einem Grund. „Die Gewerkschaft wollte ihr neues Arbeitskampf-Mittel, die 24-Stunden-Streiks, austesten und hat das auch gemacht.“ Mit aus Sicht der Arbeitgeber verheerenden Folgen. Durch klassische Warnstreiks fielen 1,13 Millionen Arbeitsstunden aus, durch die Tagesstreiks nach Zahlen von ME Saar 1,85 Millionen Arbeitsstunden – mit entsprechenden Folgekosten für die Unternehmen. Am Ende sei der vor den 24-Stundenstreiks schon ausgehandelte Abschluss nahezu unverändert unterzeichnet worden, erzählt Bubel. „Für mich war das ein Missbrauch“, kritisiert er scharf das damalige Verhalten der IG-Metall-Spitze.

Erschüttertes Vertrauen und schwächelnde Konjunktur sind längst nicht die einzigen Punkte, die bei den Arbeitgebern die Bereitschaft mindert, auf Forderungen der IG Metall einzugehen. Die Branche sieht sich unter hohem Druck durch den Strukturwandel. „Die Digitalisierung verändert die Metall- und Elektroindustrie von Grund auf“, ist Bubel überzeugt. Dafür „sind enorme Investitionen erforderlich“. Das nötige Geld müsse aber erst einmal erwirtschaftet werden.