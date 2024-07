Dritte Pleite in sechs Jahren Bruch-Brauerei in Saarbrücken – die Krisen-Story eines Traditionsunternehmens

So vieles, was Menschen mit der Bruch-Brauerei verbanden, ist nicht mehr oder gehört zumindest anderen. Und die Zahl der Mitarbeiter beim Familienunternehmen aus Saarbrücken lässt sich mittlerweile an einer Hand abzählen. Einst gehörte die Braustätte am für heutige Verhältnisse ungewöhnlichen Standort mitten im Wohngebiet Rotenbühl zum prägenden Bild des Stadtquartiers. Doch das ist schon lange vorbei.