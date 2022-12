„Brot & Sinne“-Kopf Thilo Nast : Der Mann, der sich gerne neu erfindet

Thilo Nast in seiner „Brot & Sinne“-Backstube in Brebach. Foto: Iris Maurer Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Thilo Nast (51) war mal auf dem besten Weg dazu, Millionär zu werden. Entschied dann aber mit Anfang 40, nochmal Azubi zu werden. Heute ist er der Kopf der Bäckerei „Brot & Sinne“ mit saarlandweit 16 Verkaufsstellen. Ein Gespräch über seine diversen Unternehmensgründungen und die Frage, was die explodierenden Energiekosten für „Brot & Sinne“ bedeuten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schreiner

Vor ein paar Jahren entschieden Sie, Bäcker zu werden – zuvor hatten Sie ihre Unternehmensanteile an der Saarbrücker Firma Scooter Attack verkauft, die einen Jahresumsatz von fast 40 Millionen Euro hatte. Als ich das las, dachte ich: Wow! Der fängt nochmal ganz von vorne an. Wie kam es dazu?

Nast: Oh, das ist eine lange Geschichte, die mit dem Kalinski zu tun hatte. Bevor ich meine Anteile verkauft hatte, hatte ich meine damalige Lebensgefährtin bei der Gründung der „Fresh Tea Shops“ unterstützt. Einer war dort, wo heute am St. Johanner Markt das „Kalinski“ ist. Nach den Tea-Shops fing das mit dem „Kalinski“ an: In Jena hatten wir einen Franchise-Nehmer, der eine Currywurstbude hatte und die immer solange verließ, bis sich eine Schlange mit fünf Leuten gebildet hatte. Das fand ich faszinierend. Der hatte den ganzen Tag eine Schlange vor der Bude. Da dachte ich: Okay, ich mach‘ jetzt auch Currywurst.

Warum gaben Sie die „Fresh Tea Shops“, die gut liefen, auf?

Nast: Erst war das ein ungeheurer Hype. Meine damalige Frau hatte hochwertigen Tee aus Taiwan importiert. Dort hatte ich für Scooter Attack auch produzieren lassen. Dann kam diese Bubble-Tea-Mode auf und es lief weiter brutal gut. Als die Getränkeindustrie das Ganze kopierte und überzuckerte, wurde es schwierig. Auch der Verkauf der Tea Shops. Letztlich ging darüber auch unsere Ehe kaputt. Ich habe mir dann einen alten Bus gekauft und bin weg. War fast ein Jahr lang unterwegs. Als ich zurückkam, habe ich aus einem der zwei Tea-Shops das Kalinski gemacht. Anfangs wusste ich nur: Ich fass‘ kein Trendprodukt mehr an. Es sollte etwas Etabliertes sein.

Wie kamen Sie auf den ziemlich genialen Namen Kalinski?

Ich hab‘ mal Kommunikationsdesign studiert und da auch etwas Marketing. Am Anfang hab ich mit den Nachnamen von uns zwei Gründern Klein und Nast herumgespielt. Mein Teilhaber war und ist da ja Joseph Klein. Irgendwann kamen wir auf Kalinski. Hört sich nach Metzger, polnischem Einwanderer und Traditionsunternehmen an. In dem Laden, den wir übernahmen, war vorher eine Kneipe. Weil wir keine Umnutzung mit neuen Auflagen wollten, musste die Bude einen Ausschank haben. So kam es zur Wurstwirtschaft in Anlehnung an Gastwirtschaft.

Das Konzept ging auf. Der Laden lief super. Außerdem war da ja noch der Erlös vom Verkauf von Scooter Attack.

Nast: Von dem habe ich nur drei Jahre lang etwas gehabt. Dann ist Scooter Attack insolvent gegangen und da die Kaufsumme auf zehn Jahre ausgehandelt war, habe ich fast alles, was ich aufgebaut hatte, verloren. Also musste ich im Grunde wieder bei Null anfangen. Was ich hatte, habe ich dann in die Läden gesteckt. Erst Kalinski, dann die Bäckerei.

Sie haben dann in der „Aromabäckerei Anstadt“ in Aßweiler bei Blieskastel Bäcker gelernt. Weil Sie sich überlegt hatten, in dem Laden neben Kalinski später eine Bäckerei aufzumachen?

Nast: Ja, als ich nochmal in Taiwan war, hatte ich bei einem kleinen jüdischen Bäcker mal zwei Wochen im Betrieb mitgeholfen. Als ich zurückkam, wusste ich, dass ich unser Brot selbst backen wollte. Ich dachte so an 30 Brote am Tag und rief die Handwerkskammer an. Die meinten, dass ich dazu einen Meister brauche. Weil ich damals quasi Privatier war, dachte ich: Okay, dann werde ich jetzt Bäckermeister.

Wie war das, mit Anfang 40 nochmal Azubi zu sein?

Nast: War okay. Teilweise war ich bei Anstadt, teilweise war er bei mir als Produktionsleiter, weil ich ja einen Meister brauchte. Ich ging natürlich auch in die Berufsschule. Mit 43 unter lauter 16- und 17-Jährigen. Als die HWK erfuhr, dass ich zeitweise Chef meines Chefs war - wenn Stefan Anstadt bei mir im Betrieb als Produktionsleiter war - , wollten sie mich erst nicht zur Gesellenprüfung zulassen. Irgendwann gaben sie nach. Meinen Meister habe ich dann auf einer Innungsschule in Weinheim gemacht. Sieben Monate lang Montag bis Freitag. Dann lief „Brot & Sinne“ an und wir holten noch Olli Dillinger als dritten Teilhaber ins Boot. So war das schön klar aufgeteilt: Ich war zuständig für Konzept, Design und Rezepturen. Olli fürs Personal, Joseph für die Buchhaltung.

Champagner-Roggen oder Purpur-Weizen: Ihre Zutaten klingeln im Ohr. Sie hören sich nach schönen Wortgirlanden an, die man mit den Industriebäckereien nicht zusammenbringt. Was unterscheidet Sie aber von einer „normalen“ Bäckerei?

Nast: Am Anfang haben wir darauf geachtet, keine Produkte zu machen, in denen wir vom Preis her vergleichbar waren. Standardprodukte wie Weizenmischbrot und Doppelweck gab es bei uns nicht. Wir haben uns auf Spezialbrote spezialisiert. Schon als Kind hatte ich meine Cosmos-Experimentierkästen. Beim Backen hast du das auch. Nur ist es ein großer Baukasten aus Rohstoffen. Und da über Führung, Fermentierung oder Röstprozesse herauszukitzeln, was geht, fasziniert mich.

Hatten Sie als Jugendlicher schon Geschäftsideen?

Nast: Mit 17 hatte ich Emaillesticker mit einem Saar-Logo entworfen und in Kneipen auf Kommission ausgelegt. Damals war ich aber zu scheu, um wieder hinzugehen und das Geld zu kassieren. So wurde daraus dann nichts.

Sind Sie religiös? Am Hals schaut ein Jesus-Tattoo heraus.

Nast: Weniger in dem Sinne, dass ich sage: Ich glaube an Gott. Aber ich bin sehr dankbar für eine sehr christliche Erziehung. Dafür steht dieses Tattoo.

Ihre Lebensgeschichte hört sich so an, dass die vielen Wechsel einerseits immer mit neuen Ideen zu tun hatten, andererseits mit dem Wunsch, Neues anzufangen, wenn Dinge zu absehbar wurden. Haben Sie so einen Impuls heute auch noch?

Nast: Ich habe mir vor ein paar Monaten kurz überlegt, eine Elektrikerlehrer anzufangen. Sehe ich meinen Hauselektriker, wird mir klar, dass man da nicht viel falsch machen kann.

War Ihnen vor ein paar Jahren klar, dass Sie etwas aufziehen würden, was heute viele unter dem Namen „Brot & Sinne“ kennen: eine besondere, seit 2015 bestehende Bäckerei mit inzwischen 16 Läden in Saarbrücken, St. Ingbert und Saarlouis?

Nast: Gar nicht. Es fing mit dem Gastrokonzept für Kalinski an. Dann kam die Bäckerei. Wir mussten eine entsprechende Halle finden, um eine Backstube einzurichten. Die fanden wir hier nach der Insolvenz des Café Becker in Brebach. Eigentlich wollten wir nur 300 Quadratmeter, die Halle hat 900. Also mussten wir expandieren, weitere Verkaufsstellen eröffnen, um die Fixkosten zu decken. Erst dachten wir an fünf oder sechs. Bald merkten wir, dass wir eher zehn brauchten, um das hier zu stemmen. Und vielleicht noch zwei mehr, damit’s auch Spaß macht, man Geld verdient und Rücklagen bilden kann. Dann kam das Corona-Jahr. Für uns ein sehr erfolgreiches Jahr, weil wir nicht betroffen waren von den Einschränkungen. Wir haben das ganze ohne Lohnkürzungen und Kurzarbeit gemeistert.

Dann aber kam der Krieg in der Ukraine mit der Explosion der Sprit-, Rohstoff- und Energiepreise. Das Backgewerbe trifft das ins Mark. Wie überlebt man diese irren Preissteigerungen?

Nast: Es fing damit an, dass die Leute vorsichtiger wurden. Unser Umsatz ging um 20 Prozent zurück. Und das in einer Branche, wo man acht bis zehn Prozent Rendite hat. Dann verdoppelten sich die Mehlpreise, vervierfachten sich die Saaten- und Sonnenblumenölpreise. Gerade bekam ich von den Stadtwerken die Mitteilung, dass sich unsere Energiekosten ab Januar fast verdreifachen werden und damit schon fünf Prozent des Umsatzes ausmachen.

Und jetzt? Wie wollen Sie das auffangen? Weiter expandieren?

Nast: Im Grunde ist man aktuell fast dazu gezwungen. Bei der Backstube sind wir aber an der Kapazitätsgrenze. Die Preise müssen wir eventuell im nächsten Jahr etwas anpassen, das wird sich zeigen. An der Stelle möchte ich mich auf jeden Fall bei unserer sehr treuen und verständnisvollen Kundschaft bedanken, die uns bisher unglaublich unterstützt hat. Im Business-to-Business-Bereich, Hotellerie und Gastronomie, können wir vielleicht noch zulegen, weil man das auch tagsüber backen kann.

Klingt nach einer Spirale, in der man gefangen ist: Expandieren als Überlebensmodell. Wird man nicht zum Getriebenen?

Nast: Wenn ich anfangs gewusst hätte, was auf mich zukommen würde, hätte ich’s nicht gemacht. Beziehungsweise wäre es wohl eine gläserne Backstube mit fünf verschiedenen Broten geworden – fertig. Wirtschaftlich interessanter als das, was jetzt rausspringt. Aber wir sind ja auch eine Verantwortung gegenüber einem tollen Team von über 100 Mitarbeitern eingegangen, der muss man sich stellen. Hierbei werde ich sehr von meiner Frau unterstützt.

Fehlen Ihnen die Auszeiten, die längeren Reisen?

Nast: Doch. Das Jahr damals auf Reisen hat mich sehr geerdet. Auch die zwei Monate, die ich in Kenia mal in einer Lehmhütte lebte. Mit den Jahren habe ich gelernt, Dinge auch abzugeben, weniger zu kontrollieren. Ich hab‘ mir antrainiert, geduldiger zu werden. Ich war zweimal kurz vor einem Burnout, halste mir immer mehr auf. Das hat sich geändert. Ich nehme mich nicht mehr als oberstes Level. Das ist ja auch in der Erziehung der größte Fehler: sich zum Maßstab zu nehmen.

Gibt’s den alten Bus noch? Gehen Sie mit dem noch auf Tour?