Zukunft des Konzerns in Homburg Bosch-Chef: „Auch der Pkw-Diesel wird uns noch recht lang erhalten bleiben“

Das Bosch-Werk in Homburg bietet nach Überzeugung von Konzernchef Stefan Hartung die ideale Verbindung zwischen heute gängigen und künftigen Technologien, die die Märkte weltweit prägen. „Homburg hat den Vorteil, dass dort Lkw-Komponenten hergestellt werden. Auch der Pkw-Diesel wird uns noch recht lang erhalten bleiben.“ Gerade in Homburg habe man in den vergangenen Jahren viel in Wasserstoff-Technologie investiert. So könne man auch in Zukunft am Standort Beschäftigung sichern. Wann sich Wasserstoff-Technologie durchsetzt, hänge vor allem davon ab, wie schnell in den deutschen Regionen ein Wasserstoff-Versorgungsnetz zur Verfügung steht. Und, zu welchen Preisen man den Wasserstoff bekommen wird. Die Kosten spielten eine entscheidende Rolle.