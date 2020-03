Bislang keine Befreiung der Bonpflicht im Saarland : Finanzminister setzt auf digitale Lösung bei Bonpflicht

Saarbrücken Finanzminister Peter Strobel (CDU) zieht beim Thema Bonpflicht eine technische Lösung gegenüber Freigrenzen vor. Eine Grenze von zehn Euro Einkaufswert hatte etwa Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gefordert.

Prinzipiell haben Unternehmen die Möglichkeit, einen Antrag auf Befreiung von der Bonpflicht zu stellen. Die ist allerdings nur in Härtefällen vorgesehen. So wurden beispielsweise in Rheinland-Pfalz laut Finanzministerium in Mainz bislang alle Anträge abgelehnt. Im Saarland werde keine Statistik über die gestellten Anträge auf Befreiung von der Belegausgabepflicht erhoben, teilte das hiesige Finanzministerium auf SZ-Anfrage mit. Allerdings wurde demnach auch im Saarland bislang keine Befreiung ausgesprochen.