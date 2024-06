Aufwind für E-Mobilität Blue Solutions will große Batterie-Fabrik im Elsass eröffnen

Während die Pläne um die Ansiedlung einer Batterie-Fabrik von Svolt im Saarland in jüngster Zeit etwas gedämpft wurden, hat das französische Unternehmen Blue Solutions angekündigt, in der Region Grand Est ein Werk für die Produktion von Festkörperbatterien ansiedeln zu wollen. Auch an seinem Standort in der Bretagne will der Konzern zu diesem Zweck investieren, denn die dortige Abteilung für Forschung und Entwicklung soll die nächste Generation von Feststoffbatterien GEN4 entwickeln, die später im Elsass produziert werden sollen. Diese sollen die Reichweite von E-Autos um 40 Prozent erweitern können im Vergleich zur bisher eingesetzten Technologie der Lithium-ion-Batterien. Blue Solutions ist nach eigenen Angaben das einzige Unternehmen, das bisher Lithium-Metall-Feststoffbatterie in Serie produziert. Diese werden zum Beispiel bei Elektro-Bussen von Daimler Truck eingesetzt.