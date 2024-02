Sechs Standorte im Saarland übrig Nach Insolvenzverfahren – wie es jetzt mit den Biofrischmärkten weitergehen soll

Der Biofrischmarkt an der Ecke Präsident-Baltz-Straße/Saargemünder Straße in Alt-Saarbrücken ist einer der sechs verbliebenen Läden der Biofrischmarkt GmbH nach der abgeschlossenen Insolvenz in Eigenverwaltung. Vorher umfasste die kleine Ladenkette neun Geschäfte, die Waren aus ökologischer Herstellung anbieten. Teils auch aus der Region.

Foto: Dietmar Klostermann