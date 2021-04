„Sehr, sehr schönes Ergebnis“ : Sparkasse Merzig-Wadern trotzt der Pandemie bislang

Merzig Das Institut ist vergleichsweise gut durch das Corona-Jahr gekommen. Angesichts der Zinsflaute drohen dennoch Verwahr-Entgelte.

Die Sparkasse Merzig-Wadern hat trotz schwieriger globaler Rahmenbedingungen durch Corona-Pandemie und globale wirtschaftliche Turbulenzen im Jahr 2020 ein zufriedenstellendes Betriebsergebnis verzeichnet. Zu dieser Bewertung kamen der Vorstandsvorsitzende des Geldinstituts, Frank Jakobs, und sein Stellvertreter Wolfgang Fritz im Bilanz-Pressegespräch mit der SZ. Die Bilanzsumme überschritt erstmals in der Geschichte der Sparkasse die Marke von zwei Milliarden, exakt waren es 2,087 Milliarden Euro – ein Plus von 9,8 Prozent.

Durch die Provisionen, die der Sparkasse über die vermittelten Verträge an die Verbundpartner zuflossen, konnten an anderer Stelle auftretende Belastungen gut kompensiert werden. So musste die Sparkasse im vergangenen Jahr über 200 000 Euro an die Europäische Zentralbank an Verwahrzinsen zahlen, weil sie überschüssige Liquidität dort „geparkt“ hatte.