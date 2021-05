Bilanz und Pläne der Lebacher : So kam die Levo Bank durchs Corona-Jahr 2020

Die Hauptstelle der Levobank in Lebach. Foto: Levobank/Saskia Schmidt

Lebach Die Levo Bank (Lebach, Eppelborn) „will auch weiterhin handverlesene Gewerbeimmobilien erwerben“. Das betonte Vorstand Winfried Herberg im Bilanzgespräch mit unserer Zeitung.

Von Lothar Warscheid

Seit einigen Jahren besitzt die Bank bereits ein kleines Einkaufszentrum im pfälzischen Eisenberg, mit dessen Erträgen sie zufrieden ist. „Wir setzen auf eigene Immobilien und Fonds, um die Ertragslage zu stabilisieren und zu verbessern“, sagte Herberg. Denn der Zinsüberschuss werde in Zeiten von Minuszinsen weiter sinken.

Die Themen rund um die Privat-Immobilie hat die drittgrößte saarländische Genossenschaftsbank in ihrem Kompetenzzentrum Bauen in Eppelborn-Wiesbach gebündelt. Dort werden Häuser und Wohnungen vermittelt, die Kunden können sich außerdem in Sachen Baufinanzierung beraten lassen. Mit der Bank-Tochter RBW Immobilien kann zudem der schlüsselfertige Bau eines Hauses verwirklicht werden. Außerdem betreibt das Institut dort einen Raiffeisenmarkt mit Bau- und Brennstoffhandel.

Bei der Levo Bank spielen Investitionen in erneuerbare Energieformen traditionell eine große Rolle. So hat das Institut zwei Solarparks von den Projektentwicklern übernommen. Der eine befindet sich im saarländischen Walhausen (Gemeinde Nohfelden), ein zweiter in Schmidtheim in der Nordeifel. Ihren eigenen Strom erzeugen sie mit Photovoltaik-Anlagen auf der Hauptstelle Lebach und der Geschäftsstelle Eppelborn.