Bilanz der Bank 1 Saar „Wir erwarten, dass 2024 ein gutes Jahr wird“

Die Bank 1 Saar will bei den Filialen die Partnerschaft mit den Sparkassen weiter ausbauen. Das sagte der Vorstandsvorsitzende des größten genossenschaftlichen Kreditinstituts im Saarland, Carlo Segeth, in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Die Bank 1 Saar betreibt mit der Sparkasse Saarbrücken bereits zwei gemeinsame Selbstbedienungs-Filialen (am St. Johanner Markt und in Riegelsberg) sowie in Gerweiler eine mit Mitarbeitern besetzte Zweigstelle. „Das läuft richtig gut, und beide Partner können nur gewinnen“, sagt Segeth. Frank Saar, Vorstandschef der Sparkasse Saarbrücken, äußerte sich unlängst ähnlich positiv. „Andere Sparkassen sind an einer solchen Zusammenarbeit ebenfalls interessiert“, so der Bank-1-Saar-Chef. In drei Landkreisen würden bereits konkrete Gespräche geführt.