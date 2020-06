Haftbefehl und Anklage : Saarbrücker erschleicht Corona-Soforthilfen mit Scheinfirmen

Saarbrücken Gelegenheit macht Betrüger! Die staatlichen Corona-Soforthilfen für in Not geratene Kleinstunternehmer und sogenannte Solo-Selbstständige aus den Kassen von Bund und Ländern boten offensichtlich vielen Betrügern die Chance, schnell Kasse zu machen.

Beamte des Dezernats für Wirtschafts- und Vermögenskriminalität des Landespolizeipräsidiums nahmen den Mann am Dienstag fest. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Nach Angaben von Pressestaatsanwalt Mario Krah wurde von dem Amtsgericht auch der Umstand berücksichtigt, dass der 35-Jährige „wegen des Ausnutzens der größten Krise der Nachkriegszeit eine Freiheitsstrafe zu erwarten habe, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden könne“.

Die Staatsanwaltschaft hat bereits Anklage wegen Subventionsbetrugs in drei Fällen zum Schöffengericht am Saarbrücker Amtsgericht erhoben. Der Mann sei geständig, teilte Krah mit. Wie zu erfahren war, soll er in seinen Vernehmungen neben den drei angeklagten Fälle noch sechs weitere Taten eingeräumt haben.