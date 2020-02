Völklingen Die Mitarbeiter von Saarstahl kommen heute zu einer außerordentlichen Betriebsversammlung zusammen. Das große Thema ist das Sparprogramm.

Heute Mittag ist Saarstahl dran, am Montag dann die Dillinger Hütte. Auf außerordentlichen Betriebsversammlungen sollen den Belegschaften die nächsten Schritte im großen Sparprogramm vorgestellt werden. Im Vorfeld schweigt sich das Unternehmen über Details aus. „Wir haben einen Zwischenstand erreicht“, sagte eine Sprecherin der Stahlholding Saar (SHS) der SZ. Um diesen Zwischenstand gehe es auf der Versammlung. So sei zum Beispiel in den vergangenen Wochen erarbeitet worden, in welchen Bereichen wie viele Stellen wegfallen sollen, sagte die Sprecherin. Die weiteren konkreten Schritte würden in den Verhandlungen zwischen Vorstand und Betriebsrat besprochen.