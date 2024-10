Grüner Stahl „Grüner Stahl sichert zahlreiche Existenzen im Saarland“

„Wir haben zwei Möglichkeiten im Saarland: Man kann den Wandel verteufeln, ihn nicht mitgestalten und mit den alten Anlagen untergehen. Oder man beteiligt sich offensiv an diesem Wandel und wird dadurch Arbeitsplätze schaffen, an die wir heute noch gar nicht denken. Das Saarland wird dadurch seine Position innerhalb der Industrie und in der Wirtschaft deutlich stärken“, ist der Betriebsratschef der Dillinger Hütte überzeugt. „Die Investitionen, die wir jetzt in der Stahlindustrie tätigen, werden auch Investitionen in anderen Bereichen auslösen, zum Beispiel bei den regionalen Stromversorgern. Die wollen eine Milliarde Euro in die Ertüchtigung der Netze investieren. Das bringt zugleich genug Strom, um auch die Elektromobilität in der Region voranzubringen.“ Ohne grünen Stahl komme jedoch spätestens 2034 das Aus für die Saar-Hütten, weil dann die Emissionshandel-Zertifikate zur Bekämpfung von Umweltverschmutzung nicht mehr frei zugeteilt werden. „Das würde rund 800 Millionen Euro jährlich an Mehrkosten mit sich bringen, die wir nicht mehr an die Kunden weitergeben können.“