Nach Entscheidung gegen Standort Saarlouis : Betriebsrat macht weiter Stunk gegen Ford: „Welche Ansprechpartner gibt es hier eigentlich?“

Saarlouis Die Entscheidung gegen das Ford-Werk in Saarlouis steht. Der Betriebsrat zeigt sich „tief erschüttert und wütend“, will aber nicht aufgeben und verkündet bereits Pläne, wie es für die Angestellten weitergehen soll – und richtet klare Worte an das Ford-Management.