„High-Level-Forum Stahl“ : Große Unruhe in der Stahlindustrie

Die Vertreter der deutschen Stahlarbeiter fordern in einem offenen Brief von der Bundesregierung sowie der EU schnellere Erfolge bei der Sicherung der Stahlindustrie. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Saarbrücken/Düsseldorf/Berlin Vor dem heutigen Stahltreffen kritisieren Betriebsräte – auch der saarländischen Unternehmen – mangelndes Tempo der Bundesgierung im Kampf gegen den Jobabbau in der Branche.

Für heftige Kritik sorgt ein heute stattfindendes „High-Level-Forum Stahl“ in einem kleinen exklusiven Kreis auf Initiative der nordrhein-westfälischen Landesregierung. An der Videokonferenz nehmen unter anderem die Vorstandschefs der deutschen Stahlunternehmen teil. Das Treffen soll als Ersatz für den ursprünglich geplanten zweiten nationalen Stahlgipfel dienen, der wegen der Corona-Pandemie ins kommende Jahr verschoben wurde. Der erste fand im Oktober 2018 in Saarbrücken statt.

Mehrere Bundestagsabgeordnete und alle deutschen Stahl-Betriebsräte protestieren gegen den Ablauf. Zur Stabilisierung der Stahlindustrie müssten alle beteiligten Institutionen stets auf dem gleichen Informationsstand sein. Das sei jetzt nicht mehr gewährleistet. Die Betriebsräte nehmen in einem gemeinsamen offenen Brief im Vorfeld des Treffens die Bundesregierung massiv unter Beschuss, speziell Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der an der Videokonferenz teilnimmt. Ihm und der gesamten Bundesregierung werfen die Stahl-Betriebsräte fehlendes Tempo in der Umsetzung des von der Regierung im Sommer 2020 beschlossenen „Handlungskonzepts Stahl“ vor.

Der Betriebsratschef der Dillinger Hütte, Michael Fischer, ist empört. „Es haben längst genug Gespräche stattgefunden. Es muss endlich gehandelt werden. Die Stahlindustrie hat keine Zeit mehr“, mahnt Fischer. „Mit jedem Monat, der ins Land geht, verliert die Stahlindustrie Geld, Arbeitsplätze und die Regionen Arbeitgeber mit hohen Sozialstandards.“ Zumal „wir in der saarländischen Stahlindustrie jetzt schon Personal abbauen, weil die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen derzeit desaströs sind“.

Fischer hält es für völlig untragbar, dass etwa Russland derzeit ohne Beachtung von Umweltauflagen und ohne Einschreiten der EU sogenannte Brammen, die zur Herstellung von Blech verwendet werden, als Konkurrenz zur Dillinger Hütte zu Dumping-Preisen an eigene Grobblech-Walzwerke nach Italien ausliefern könne. Aus diesen Brammen entstünden dann Billig-Produkte, „die die Preise am Markt ruinieren“. Brüssel müsse solche Zustände endlich abstellen, sonst würden die deutschen Stahlstandorte gefährdet.

Die Betriebsräte sind inzwischen so alarmiert, dass sie in ihrem offenen Brief der Bundesregierung ein Ultimatum stellen. Bis zum ersten Quartal 2021 müssten verbindliche Maßnahmen zum Schutz der deutschen Stahlstandorte vorliegen.