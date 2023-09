Energieversorger Steag Betreiber von Kraftwerken im Saarland beklagen zu viele offene Fragen auf dem Weg zur Energiewende

Allerdings „ist die personelle Lage an den Standorten weiterhin herausfordernd“, sagt der Steag-Sprecher. In Fenne könne von den beiden Kraftwerksblöcken nur einer betrieben werden, „weil die Personalkapazitäten nicht mehr ausreichen, beide Blöcke zeitgleich in Betrieb zu nehmen“. Ab April 2024 sei in Völklingen die Personaldecke so dünn, dass die Steag der Bundesnetzagentur mit einer Nichtverfügbarkeitszeige deutlich gemacht habe, dass die zwei Blöcke dann komplett stillstehen, „weil das Personal in den anderen systemrelevanten Kraftwerken (Weiher und Bexbach) gebraucht wird“. Außerdem sei es schwer, neue Mitarbeiter zu gewinnen, wenn jeweils nur für zwei Jahre sichergestellt sei, ob die Kraftwerke noch betrieben werden können oder stillgelegt werden müssen.